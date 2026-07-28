«153 раза объяснил, а сделали наоборот»: Захарова призналась, когда матерится

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что даже дипломатам не чужды эмоции.На молодежном форуме «Гвардейск» она призналась, что в редчайших случаях позволяет себе нецензурную лексику, но исключительно за закрытыми дверями.
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