Каким будем сегодня курс юаня к рублю

Вчера курсы юаня и доллара снизились, продолжив откатываться от пиков начала ноября. Укрепление рубля происходило несмотря на достаточно ощутимое снижение цен на нефть и укрепление доллара к мировым валютам, в том числе и к юаню.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)