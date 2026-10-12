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Царьград

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В Иране девочка разобрала и собрала АК за 20 секунд и обошла армейский норматив

В Иране девочка разобрала и собрала АК за 20 секунд и обошла армейский норматив

На занятиях по военной подготовке в Иране девочка разобрала и собрала автомат Калашникова всего за 20 секунд, обойдя русский армейский норматив.

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