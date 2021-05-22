Города России на грани коллапса. Будут гибнуть люди

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаГорода России на грани коллапса. Будут гибнуть люди Складывается крайне опасная ситуация, когда в большинстве городов страны могут произойти настоящие техногенные катастрофы.Вернуться к статье609НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьYurii KolpakovОПЯТЬ ВСПОМИНАЮ КЛАССИКА ЧЕРНОМЫРДИНА: " ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, А ПОЛУЧИЛОСЬ КАК ВСЕГДА..." ******************************************************* ДА ПЛЕВАТЬ ХОТЕЛИ ЭТИ ЧАСТНИКИ СМОТРЕТЬ ВПЕРЁД НА 5-10 ЛЕТ. ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА- ЭТО УРВАТЬ СЕГОДНЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯ, А ТАМ, АВОСЬ, САМО РАССОСЁТСЯ И ПРОНЕСЁТ. ------------------------------------ РЕЗЮМЕ: НЕ ПРОНЕСЁТ И НЕ РАССОСЁТСЯ. ЗА ВЕСЬ ЭТОТ РУКОТВОРНЫЙ АПОКАЛИПСИС ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВЛАСТИ (СВЕРХУ И ДО НИЗУ) ПРИДЁТСЯ ОТВЕЧАТЬ ПЕРЕД БОГОМ И НАРОДОНАСЕЛЕНИЕМ. P*S*: В ПЕТЕМБУРГЕ, ЗА ПРОШЕДШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ, УЖЕ ЧЕЛОВЕК ПЯТЬ СВАРИЛИ В КИПЯТКЕ ИЗ- ЗА КОММУНАЛЬНЫХ АВАРИЙ. ДАЛЬШЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ЕЩЁ КРУЧЕ, СУДЯ ПО АНАЛИТИЧЕСКОМУ МАТЕРИАЛУ ДАННОЙ СТАТЬИ. ВОТ КАК -ТО ТАК.KarmadonОтвечать?.. Когда это власть в этой стране за что-то перед кем-то отвечала? Это вам не Дикий Запад.Александр ИвановНу радуйтесь Горбачевщине и Ельцинивщине, да и сами платить не хотите, джина Хотабыча для России еще не нашли. Самим все надо делать, а не митинговать!!МГМалик Гумеров"Самим все надо делать" -А для этого необходимо вернуть себе страну - ее богатства , активы ...(потенциал чтобы самим делать и которую сегодня забирают на запад , в офшоры ... = это ежегодно 2,5-3 годовых бюджета страны !) , А для этого необходимо захотеть вернуть первородство - все что предали и продали за фантики в 90-е = Справедливость , Общественное выше личного , Вернуть Суверенность страны , вернуть свои - руской цивилизации ценности , нравственность , мировоззрение , похоронить культ бабла и потреблядства и поставить ЦЕЛЬ ЧЕЛОВЕК , ... и т.д.. А для этого необходимо выйти из морока , из зомби , оболваненности - заиметь мозги , осознанность и осознанно , мирно начать борьбу за восстановление своих прав ! ... Спасение утопающих дело рук самих утопающих ! Дело за малым , ПРОСНУТЬСЯ и НАЧАТЬ ШЕВЕЛИТЬСЯ !!!Лаврентий Палыч БерияПравильно! И бесплатно делать и платить неизвестно кому и за что ещё.NVS66 SergeiShulepovДелай делальщик, Иванов сын.Veter ___Статейка примитивного паникера, с выдергиванием фраз, без приведения конкретных примеров, по конкретным городам, без единого упоминания сколько за последние хотя-бы 5 лет всего модернизировано и Т.Д., а модернизировано и заменено по всей стране теплосетей и водоводов - огромное количество....NVS66 SergeiShulepovДует ветер между ногVeter ___От тебя ничтожество, как обычно - лишь-бы что-то тявкнуть...Александр ДементьевУ тебя все, кто с тобой не согласен - ничтожества. А может всё наоборот?Veter ___Ничтожества это те, кто тявкает без единого аргумента, в том числе некоторые просто открыто лгут, доходя иногда до слабоумия.... А то ничтожество что выше, просто тявкает размером в полстрочки, даже на большее не способно, а только на оскорбления...)))Лаврентий Палыч БерияОб этом говорили ещё 25 лет назад. Невидимая рука рынка шарит только по карманам народа.На примере нашего дома, пятиэтажка, 1974г постройки. То есть ей уже сейчас 47 лет, при заложенному времени эксплуатации 55 лет. То есть выработка около 90% ресурса. За ВСЕ годы после развала СССР у нас один раз красили стены в подъезде и один раз меняли дверь в подъезде. Остальное всё как было с 1974г так и осталось. Стояки, трубы канализация итд... Половина жильцов как бараны платят взносы за капремонт. Понятно, что дому на 90% износа по реестру никто и никогда не будет производить капремонт, просто будут тянуть до аварийного и тогда уже пусть другие разбираются. Путинская инициатива с взносами на капремонт по сути это мошенничество. Куда ушли собранные по стране триллионы? Не даром он сам лет пять назад сказал, мол если хотите можете не платить эти взносы. И куда ушли все деньги собранные с нашего дома за 14 лет? За эти деньги можно было обложить дом мрамором и всем жильцам ремонт сделать в квартирах.Нина ЛаздыняВы когда в туалете сидите и ничего не получается...тоже Путин виноват??????? Несете бред,компанию меняйте,а не @ездите,везде человеческий фактор.Лаврентий Палыч БерияНинуля, у вас типичный для либероидов полёт мысли- "работай, молчи, чем ты ещё недоволен, могло быть и хуже, кто кроме Путина...ему нет альтернативы и так далее.Veter ___Лаврентий Палыч Берия, только не надо сказки!!! Ремонт делает не президент и правительство, а управляющие компании и местные власти!!! В моем городе и это не в столице, а за Уралом, почти во всех жилых зданиях 70-80 годах постройки кап ремонт делали, не только белили и красили несколько раз, поменяли все трубы на пластиковые (вода гор. хол. канализация), поменяли лифты на современные вплоть до взвешивания, двери в подъезд, все окна в подъезде, домофон на входе ("таблеточный" на бесконтактный).... Так что не надо на президента и правительство все валить, а с местными чиновниками и управляющими компаниями разберитесь, а то вы как-то о них совсем ни полслова не говорите!!!!NVS66 SergeiShulepovПо закону это не ПрезидентVeter ___И что из этого? Больше сказать - у тебя интеллекта не хватает...Майер АрмановЭта власть не способна решить такую сложную проблему, только социализму было все по плечу. Главное был строгий учет и контроль, чего сейчас нет. Ручным управлением не споравиться, будь ты хоть семь пядей во лбу.ЛСЛюдмила СтарковаКОМУ КИЗДИМ ТРИ РАЗА,УМНИК? КАКОЙ СТРОГИЙ УЧЁТ? О ЧЁМ ВЫ,СЕРДЕШНЫЙ? НЕСУНОВ В СССР БЫЛО НЕ СЧЕСТЬ. ВСЕМ БЫЛО ЯСНО-ВЛАСТЬ ВОРУЕТ И ДРУГИМ ПОЗВОЛЯЕТ.В ОБЩЕМ,И ВОЛКИ СЫТЫ И ОВЦЫ ЦЕЛЫ. И НЕ НАДО ВАШ ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ ЗА ИСТИНУ ВЫДАВАТЬ.Евгений НатесовИ где этот социализм?ВХвячеслав харченкоБыло планирование, коим занимались НИИ, теперь не рынок ,а базар колхозный, сборище блатных и нищих, особо видно это, когда директор какой нибудь сраной управляшки или водоканала, гордо въезжает на 200-м крузаке за 7 лямов, сразу видно, где бабки.Veter ___У тебя только истерическая зависть на крузак....!!! В моем городе, который за две тыс. км.от столицы, с населением 800 тыс чел. почти во всех домах 70-80х годов постройки кап. ремонт сделали, все трубы поменяли на пластиковые, окна в подъездах, лифты поменяли на современные со взвешиванием, все крыши в пятиэтажках и домах ниже со скатом сделали, большинство городских трубопроводных магистралей поменяли, новый водозабор построили взамен старому, который в несколько раз больше по мощности, также вода в нем чище, не из реки как раньше и уже не соответствует нормам, а подземный и Т.Д.....Дмитрий"который за две тыс. км.от столицы" Это очень далеко может попробовать еще за "две тыс. км." отъехать а потом еще на столько же. Там тоже Россия....Veter ___И что??? Я это говорю для всепропальщиков, которые тут-же начинают лживо ныть типа "за сто км. за МКАД все пропало и везде одни руины" и нести подобную чушь.....ВХвячеслав харченкоНу, если сама Голикова пердуперждала, тогда дело явно, полный швах.Евгений Натесоввячеслав харченко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...ВХвячеслав харченкоИдиот, ты реальный идиот или по заданию? Иди мети дворы, занимайся своим прямым предназначением, ты же тут как бы , представитель капитала, чучелко.Александр ДементьевОн тут как главный ассенизатор ЕдРисни , которому зарплату платят натур-продуктом Вот он его сюда и тащит в надежде хоть как то сбыть. И мажет своим дерьмом всех, кто его не устраивает.Veter ___У тебя не излечимая диарея....Евгений НатесовТак по дерьму это ты специалист.ВХвячеслав харченкоДа это понятно, это чудило не спит ,не ест, сука, ставил эксперимент, когда бы не написал, хоть в 2 ночи, хоть в 5 утра, эта ху..тень тут же всплывает.Veter ___Ты про себя забыл уточнить, что плаваешь в виде дерьма...Виктор ИвановНеосторожен был генерал Рохлин...ВХвячеслав харченкоОчень неосторожен, к сожалению.Александр ДементьевЕсли дома начнут разваливаться, то может тогда у людей мозги на место встанут. Поймут, что ЕдРисня у власти - прямой путь в средневековье. Умет только воровать и спекулировать. А для руководства и контроля тямы не хватаетЕвгений НатесовА почему мы с каждым годом живем всё богаче?Veter ___Ты лживую фантастику писателей провокаторов больше читай...)))Евгений Натесоввячеслав харченко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Тамара ФроловаЧто-то я не вижу вокруг себя изношенную инфраструктуру. Недавно поменяли все трубы. И бывшие общежития модернизируют. Может автор не Россию имел в виду, а США?ВХвячеслав харченкоЭй, veter путинизма, не задувай в уши, истерия у тебя, что твой пафосный бред никто не воспринимает всерьёз. Я живу в новом доме и вижу, как все сыплется по причине того, что управляшки это воровское дело, не делается ничего, окромя сбора денег, такие же п..болы как ты и твой кумир, имеют с наших трёх подъездов, 2,2 млн в год и на этом всё, бабуля пол помоет раз в неделю за 6 тыр ,больше никаких движений не видно, любая неполадка решается сутками, пока все новое , ещё живём, а что будет через 10 лет и так понятно. Так что, в хер подуй, veter.Veter ___Дак ты не показывай себя никчемышем, не показывай свою истерическую зависть на других - иди разберись со своей управляющей компанией, проверяющих органов сейчас полно, напиши заявление в прокуратуру о не качественном оказании услуг, об отсутствии срочного устранения аварийных ситуаций, подай за все это в суд и Т.Д. А тебе-же слабо, ты-же ничтожество, тебе надо не в твоей управляющей компании разбираться, а сразу власть и президента менять, точнее как бабулька у подъезда возмущенно на всех подряд проходящих мимо ворчать, так как она уже старая и ничего не может, а ворчанием поднимает свою мнимую самооценку....Veter ___Так что иди сам туда, куда меня пытаешься послать, потому что кроме этого ты ни на что не способен....Евгений Натесоввячеслав харченко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Геннадий БережновЧто ЖКХ что энергетика и другие сферы поглотила та же жадность. Ещё Чубайса предупреждали, что нет новых производств и нет инвестиций. А ЖКХ это такая клоака, где нужно изначально ставить вопрос её реорганизации. Её постоянно разворовывают жадные до денег управляющие компании.ВХвячеслав харченкоЖадные и по этой причине, бесполезные.Анатолий БАГБольше всех сжирает денег жадное правительство...А КудасовКто же и на какие всё это было построено, что сейчас мы не можем хотя бы содержать. А это было устроено для чего-то значительно более объёмного и затратного. Может это были инопланетяне или ... Может нам рановато тратится на, ну хотя бы, на освоение Луны, тем более Марса, коли земные свои проблемы не в состоянии решать. Тем более наши небожители настолько и своим нажитым и родственниками давно не наши.Алексей КуницынСтатейка примитивного паникера, с выдергиванием фраз, без приведения конкретных примеровДмитрийВХвячеслав харченкоЭй, vetr ,из ЧС, много ты чё поменял, балаболка едросова? Смешной своими речами, до невозможности.Veter ___А зачем менять тому у кого все в порядке и работает все современное, без проблем??? А у тебя не прекращающаяся диарея и вместо лечения ты ее всем показываешь, делая из себя "диарейного мученика"...)))Евгений Натесоввячеслав харченко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Евгений НатесовПомню до 08 года, да и позже тоже, такие же статейки клепались про нашу армию - сейчас самая сильная в мире.GooDwinЖКХ - это как бездонная бочка, в которую сколько не брось, дна не видно. Широкое поле деятельности для силовых структур и следственных органов. Иначе в России уже нельзя.Veter ___Дак кто мешает, разбираться с местными управляющими компаниями и с местными властями, не размазывая вопрос ЖКХ по всей России??? У меня например в городе за Уралом, с населением 800 тыс. чел. все в порядке, все ремонтируется, все меняется, строятся новые объекты ЖКХ, все без проблем.....GooDwinГде же такое счастье проживает? Назовите город, который без проблем ЖКХ. Проблемы растут и их видно невооружённым глазом, даже не читая статью на этом форуме. ЖКХ - это системный кризис по стране. Где-то лучше, где-то хуже, а целом старое жильё постепенно рушится, что становится опасно там жить. Много писалось и говорилось по ТВ об этом.Евгений НатесовПредставь, жилье всегда стареет и людей расселяют в новое.Veter ___Город Тюмень, от доходов нефти и газа давным давно отрезаны, все остается в бюджетах ХМАО и ЯНАО (и федеральный бюджет), в которых ни власть ни деньги и Т.Д. - не подчиняются Тюмени, а являются автономными округами... По сути от Тюменской области остался только ее юг и два города, Тюмень да Тобольск.... Это чтобы вопросов не было и заявлений типа "у вас бабло с нефти и газа" и Т.Д....Святогор КнязевСфера ЖКХ стала источником обогащения, и все платежи уходят в оффшоры, потому и денег нет! Попробуйте разобраться на каких основаниях берутся платежи, кто их собирает и куда уходят и поймете что весь процесс осуществляется преступниками, с нарушением закона и деньги уводятся за рубеж..............А прикрывают их вся правоохранительная система станы. Все открыто, читайте, просвещайтесь, а не пишите чушь.......Veter ___Ты лживую фантастику писателей провокаторов больше читай...)))Комментировать
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