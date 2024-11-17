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Эксперт Юрий Бастрыкин рассказал о схемах мошенников под видом работодателей

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт по информационной безопасности Юрий Бастрыкин рассказал, что мошенники в интернете собирают личные данные, чтобы в дальнейшем использовать их в своих махинациях.

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