Эксперт Юрий Бастрыкин рассказал о схемах мошенников под видом работодателей

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт по информационной безопасности Юрий Бастрыкин рассказал, что мошенники в интернете собирают личные данные, чтобы в дальнейшем использовать их в своих махинациях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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