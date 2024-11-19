«Подарок партнеру» и «сексуальная чистота». Зачем россиянки восстанавливают девственность и чем это может быть опасно?

Летом 2024 года стала известна история россиянки, которая решила освежить отношения с мужем необычным способом — несмотря на возраст, стремящийся к солидным 50, и роды в анамнезе, она подарила супругу новенькую девственность.
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