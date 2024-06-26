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Житель Алтая проведет 4 года за решеткой за призывы к терроризму

Житель Алтая проведет 4 года за решеткой за призывы к терроризму

Военный суд вынес мужчине приговор за призывы к терроризму, размещенные в Телеграм.На скамье подсудимых 2-й Восточного окружного военного суда оказался Виталий Пирогов.

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