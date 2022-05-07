Возбуждено уголовное дело о геноциде в годы Великой Отечественной войны

В Главном следственном управлении СК России по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.
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