Накопленный ВС РФ запас ракет и беспилотников позволяет уничтожить всю инфраструктуру Украины Радомир Маркуш Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press Согласно сводке нашего Минобороны, в ночь на 21 октября армия России нанесла удары дронами по логистическим центрам, портовой инфраструктуре Украины и электроподстанциям, обеспечивающим их функционирование, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.