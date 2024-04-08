Россию хотят превратить во второй Таджикистан

Некоторое время назад профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин в социальных сетях написал, что, учитывая тот факт, что таджиков в России становится всё больше и теперь они составляют одну из крупнейших национальных общин, то неплохо было бы создать на территории РФ Таджикскую республику.