НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Россию хотят превратить во второй Таджикистан

Россию хотят превратить во второй Таджикистан

Некоторое время назад профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин в социальных сетях написал, что, учитывая тот факт, что таджиков в России становится всё больше и теперь они составляют одну из крупнейших национальных общин, то неплохо было бы создать на территории РФ Таджикскую республику.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх