Россию хотят превратить во второй Таджикистан

Некоторое время назад профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин в социальных сетях написал, что, учитывая тот факт, что таджиков в России становится всё больше и теперь они составляют одну из крупнейших национальных общин, то неплохо было бы создать на территории РФ Таджикскую республику.
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