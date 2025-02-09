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Ефимов: в Москве реорганизуют 560 га в рамках опубликованных в 2024 году проектов КРТ

Ефимов: в Москве реорганизуют 560 га в рамках опубликованных в 2024 году проектов КРТ

На сайте правительства Москвы в 2024 году опубликовали 58 проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ), заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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