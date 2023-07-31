БАЙДЕНА ПРИГОВОРИЛИ К СМЕРТИ. СРОК ИЗВЕСТЕН

байдены не при делах. это просто говорящие головы. со времен действительно ярких управленцев прошло известное время, за которое кукловоды сумели рассадить в кресла своих шестерок и вручить им заранее написанный сценарий, который они и отрабатывают. национальные интересы? - вы о чем?! только и исключительно интересы глобальной верхушки, необоснованно забронзовевшей с самоприсвоенной исключительности!.. что с того? да пофиг им бидон и все прочие, это просто марионетки!..

Liudmila Kosteley

Сомнений НЕТ! РОССИЯ ПОБЕДИТ! А вот представте, что РФ проиграет и что будет? Сейчас Россию со всех сторон окружают ВРАГИ, которые сразу начнут ДЕЛИТЬ ПИРОГ. Только некоторые страны не будут нападать. И вот вам МИРОВАЯ (последняя) война.Потому что будут ВОЕВАТЬ ВСЕ и даже между собой, как в Северной Америке, до США, все страны набежали и стали "делить" земли индейцев. Тоже, только по нынешним вооружением, будет в России. Русские не сдаются, так что сами подумайте, что будет по всей ПЛАНЕТЕ. И опять же, победят РУССКИЕ, только что и кто останется на Земле. Стоит того Украина? Тем более, это Российская Империя до 1918 года, и война сейчас (СВО) можно считать ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. Россия же не лезла в США 1861-65гг, когда там была Гражданская война. И тем более не давала пушки ЮГУ, а то бы войну затянули, как это делают США с Украиной. Где ДОКТРИНА МОНРО?! Уже столько лет пишут, успокойте США!