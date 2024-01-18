Саддам: отношения с США в период ирано-иракской войны. От сотрудничества до эшафота

Нынешнее положение дел на Ближнем Востоке – в значительной степени прямое следствие проводившейся Соединенными Штатами в отношении Ирака с конца 1970-х политики; Саддам также пытался играть на противоречиях сверхдержав, но переоценил свои силы, а рухнувшее на мир новое мышление Горбачева лишило Багдад способного гарантировать его суверенитет ….