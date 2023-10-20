Глава Минздрава Мурашко заявил, что 11% россиян страдают ожирением

В России каждый десятый человек страдает ожирением. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта предложил перевести получение справок для занятий в электронный вид, сообщили на сайте Кремля.
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