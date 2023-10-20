smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Их не просили. Им просто приказали.«Кто-нибудь их пр...
  • Гундарова Татьяна
    Все ваучеры  были вложены в ЗИЛ. теперь лежат как напоминание о   сломе наших жизней.  Нет ваучера  стоимостью  10 ты...В Госдуме предлож...
  • Семахина Елена
    Пусть лучше проверят корабли США и НАТО.Полиция Финляндии...

Глава Минздрава Мурашко заявил, что 11% россиян страдают ожирением

Глава Минздрава Мурашко заявил, что 11% россиян страдают ожирением

В России каждый десятый человек страдает ожирением. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта предложил перевести получение справок для занятий в электронный вид, сообщили на сайте Кремля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх