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Рогов: Зеленский хотел захватить Курскую АЭС, чтобы обменять ее на Запорожскую

Рогов: Зеленский хотел захватить Курскую АЭС, чтобы обменять ее на Запорожскую

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что президент Украины Владимир Зеленский хотел захватить Курскую АЭС, чтобы в последующем обменять ее на Запорожскую АЭС.

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