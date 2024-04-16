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ИЗВЕСТИЯ iz

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Политолог из ФРГ Херстель объяснил, как законом о мобилизации Зеленский обманул народ

Политолог из ФРГ Херстель объяснил, как законом о мобилизации Зеленский обманул народ

Президент Украины Владимир Зеленский — главный враг своего народа, и это печальная правда. Так происходит, когда правительство говорит одно, а делает совсем другое, заявил 16 апреля в беседе с «Известиями» немецкий политолог и бывший журналист ARD Кристоф Херстель, комментируя новый украинский закон о мобилизации.

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