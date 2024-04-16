Президент Украины Владимир Зеленский — главный враг своего народа, и это печальная правда. Так происходит, когда правительство говорит одно, а делает совсем другое, заявил 16 апреля в беседе с «Известиями» немецкий политолог и бывший журналист ARD Кристоф Херстель, комментируя новый украинский закон о мобилизации.