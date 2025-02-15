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Axios: Трамп ошеломил, задушил и унизил Европу

Axios: Трамп ошеломил, задушил и унизил Европу

REUTERS/Kevin Lamarque Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ошеломил, задушил и унизил Европу всего за три дня, сообщает портал Axios.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Зачем Трампу взваливать гражданскую войну на Украине на себя, которую организовал старческий маразматик - Баден с командой евреев. У Трампа главная задача сохранить США от банкроства, которое реально маячит на ближашем горизонте.....РВСН.
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