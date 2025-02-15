СХ

Сергей Храмов

Зачем Трампу взваливать гражданскую войну на Украине на себя, которую организовал старческий маразматик - Баден с командой евреев. У Трампа главная задача сохранить США от банкроства, которое реально маячит на ближашем горизонте.....РВСН.