Захарова: реакции Запада на планы Киева о возможной атаке на Крымский мост нет

Запад не реагирует на планы Киева совершить возможную новую атаку на Крымский мост. Соответствующее заявление, как сообщает ТАСС, сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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