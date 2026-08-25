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«Украину превратили в концлагерь имени Зеленского». Небензя исключил любые договоренности за счет интересов безопасности России

«Украину превратили в концлагерь имени Зеленского». Небензя исключил любые договоренности за счет интересов безопасности России

Десятилетия независимости Украины стараниями правителей фактически довели страну «до ручки», а при участии Запада превратили ее в «концлагерь имени Зеленского», заявил 24 августа на заседании СБ ООН по Украине постпред России при организации Василий Небензя.

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