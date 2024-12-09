Путин отметил вклад директора Эрмитажа Пиотровского в развитие музейного дела

РИА Новости/Алексей Дружинин Президент России Владимир Путин поздравил генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с 80-летним юбилеем, отметив его вклад в развитие музейного дела.
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