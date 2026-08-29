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Иркутск Сегодня

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Братскому гарнизону МЧС — 70 лет!

29 августа 1956 года приказом Главного управления пожарной охраны МВД СССР № 045 создан отряд военизированной пожарной охраны №1 по охране строительства Братской ГЭС.

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