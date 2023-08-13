Украина угрожает России несуществующим «Шаманом»

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Anlrey Boracow

Нет дыма без огня! "Шаман" или не "шаман", но засланные с УкРуины казачки, при чем не в малом количестве в России есть. Опять же все эти непонятные пожары на предприятиях до Владивостока включительно периодически имеют место быть. Под Красноярском на ж/д чего то там свинтили, так же и еще кое-где, при чем достаточно далеко от УкРуины. Что это как не засланные казачки? Тут не утаивать надо подобные происшествия и не писать, что там пацаны нахулиганили по молодости и безголовости и что типа молния попала. Надо обеспечивать противотеррористическую и противодиверсионную защиту всей Российской Федерации от линии соприкосновения в зоне СВО до Певека и Анадыря включительно. Сколько уже слышал и читал, что в дополнении к ФСБ, РГ и МВД необходима организация по образу и подобию СМЕРШ!!! Но дальше слов не идет. А смеяться сейчас рано и даже преступно, то что укронацистские засланцы в России есть, это факт.