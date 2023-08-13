@ Wikipedia Tекст: Андрей Резчиков В офисе Зеленского заявили о наличии сети украинских спецслужб на территории России.
Украина угрожает России несуществующим «Шаманом»
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Владимир Соловьев
ЧТО БЫ ОБЕСФАШИСТИТЬ УКРАИНУ, НУЖНО РАСПОЛОВИНИТЬ ИЛИ ОПОЛОВИНИТЬ ГЕРМАНИЮ, КОМУ КАК НРАВИТСЯ. В ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ВИДЕ УКРАИНУ ОСТАВЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ, КАК И ОГГЕРМАНИЮ. ЗРЯ НЕ ПОСЛУШАЛИ ЧЕРЧИЛЯ В КОНЦЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, К ПОЛЬШЕ МОЖЕТ ОТОЙТИ ФАШИСТВУЩАЯ ЕЁ ЧАСТЬ, К КОТОРОЙ У ПОЛЬШИ ЕСТЬ БОЛЬШИЕ ПРЕТЕНЗИИ.
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16 час.
карюкалов вячеслав
Понимают,что скоро кирдык.
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14 час.
AB
Anlrey Boracow
Нет дыма без огня! "Шаман" или не "шаман", но засланные с УкРуины казачки, при чем не в малом количестве в России есть. Опять же все эти непонятные пожары на предприятиях до Владивостока включительно периодически имеют место быть. Под Красноярском на ж/д чего то там свинтили, так же и еще кое-где, при чем достаточно далеко от УкРуины. Что это как не засланные казачки? Тут не утаивать надо подобные происшествия и не писать, что там пацаны нахулиганили по молодости и безголовости и что типа молния попала. Надо обеспечивать противотеррористическую и противодиверсионную защиту всей Российской Федерации от линии соприкосновения в зоне СВО до Певека и Анадыря включительно. Сколько уже слышал и читал, что в дополнении к ФСБ, РГ и МВД необходима организация по образу и подобию СМЕРШ!!! Но дальше слов не идет. А смеяться сейчас рано и даже преступно, то что укронацистские засланцы в России есть, это факт.
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1 час.
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