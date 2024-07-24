Северная Корея снова запустила мусорные шары в сторону Южной Кореи

Южная Корея столкнулась с очередным инцидентом, связанным с Северной Кореей. По данным Объединенного комитета начальников штабов, Северная Корея запустила воздушные шары с обломками в сторону Южной Кореи.
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