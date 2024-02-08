Менеджеры «Яндекса» получат 35% компании и станут ее крупнейшими совладельцами

Менеджмент «Яндекса» получит 35% в закрытом паевом инвестиционном фонде (ЗПИФ) «Консорциум. Первый» через структуру FMP, в итоге она будет крупнейшей среди пайщиков, сообщает РБК со ссылкой на материалы IT-компании.