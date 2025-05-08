Власти США планируют отменить ограничения экспорта ИИ-чипов

Администрация президента США Дональда Трампа намерена пересмотреть политику экспортного контроля, касающуюся поставок американских чипов для технологий искусственного интеллекта, утвержденную при бывшем лидере Джо Байдене.
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