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Власти США планируют отменить ограничения экспорта ИИ-чипов

Власти США планируют отменить ограничения экспорта ИИ-чипов

Администрация президента США Дональда Трампа намерена пересмотреть политику экспортного контроля, касающуюся поставок американских чипов для технологий искусственного интеллекта, утвержденную при бывшем лидере Джо Байдене.

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