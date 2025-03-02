Мошенники заражают смартфоны россиян пятью опасными вирусами

Некоторые из них проникают в систему и крадут деньги Shedun, Triada, Mazar, Marcher и Faketoken — самые опасные вирусы для смартфона, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
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