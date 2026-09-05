❗️Как родители могут защитить ребёнка от вербовки Председатель Общественной палаты Республики Крым, ветеран СВО Илья Казаков подчеркнул, что родители — главный авторитет для ребёнка, поэтому именно семейные ценности и установки во многом определяют его поведение.