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Сплетни, конечно... но вкус у Путина отменный

Сплетни, конечно... но вкус у Путина отменный

Интересная жизнь с Vera Star "Горячие штучки - одна красивее другой": Женщины Владимира Путина, о которых не принято говорить вслух.

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Комментарии
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И
Искандер
Вот это правильно сказано.
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2 час.
ninikooo Митусова
Владимир Владимирович- молодец! Грязное к чистому не прилипает. Его частная жизнь никого не касается. Смотрите на свою.
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1 час.
Михаил Васильев
Да и аппетит тоже отменный!
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