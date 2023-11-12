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WSJ: Новая фаза украинского конфликта несет крайнюю опасность для Киева

WSJ: Новая фаза украинского конфликта несет крайнюю опасность для Киева

Нынешний эта украинского конфликта обернулся негативными последствиями для киевского режима. Причиной стало наращивание боевой мощи Вооруженных сил Российской Федерации, а также рост производство военный техники российским военно-промышленным комплексом.

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