Нынешний эта украинского конфликта обернулся негативными последствиями для киевского режима. Причиной стало наращивание боевой мощи Вооруженных сил Российской Федерации, а также рост производство военный техники российским военно-промышленным комплексом.
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