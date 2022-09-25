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Пенсионер за рулем внедорожника насмерть сбил женщину на трассе в Башкирии

Пенсионер за рулем внедорожника насмерть сбил женщину на трассе в Башкирии

Женщина-пешеход получила смертельные травмы при наезде иномарки в Белебеевском районе Башкирии. Дорожная трагедия произошла на седьмом километре автодороги Белебей — Николаевка — Туймазы— Бакалы, сообщили в пресс-службе УГИБДД по республике.

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