Физики смоделировали квантовую мини-вселенную. Внутри само по себе возникло время

В фундаментальной физике существует парадокс: на квантовом уровне все базовые уравнения абсолютно симметричны.
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Всё появляется из чего-то. Ничего - так и будет ничего. Из ничего, ни чего не будет... Появлению чего-то - предшествует что-то, какое то событие... Чего-то запустило нашу вселенную, а в ней появились эти учёные которые сделали этот опыт - это всё распространено в бесконечность во всех направлениях бесконечности. Время отслеживает наше сознание по своему, для другого сознания оно может быть другим, вплоть до непонятного, для нас...
Продолжаю. А вдруг этим веретеном является чёрная дыра?🥴 Лора 87.
Тут можно вспомнить сказку о Спящей принцессе. Она и вместе с ней всё её царство спало в неизменяемом состоянии, пока не возникло разделение на объект и наблюдателя. Появился наблюдатель принц, поцеловал принцессу, и всё пробудилось и пришло в движение. Сказка - ложь, да в ней намёк. А теперь подумайте, отчего принцесса впала в сон. Она уколола веретеном пальчик. Так может быть, современные учёные смогут найти и это "веретено", которое может погрузить всю галактику одним своим касанием в состояние "сна".😀
Про квантовое деление забыли?
Ну да...