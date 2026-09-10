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TRENDYMEN

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Физики смоделировали квантовую мини-вселенную. Внутри само по себе возникло время

Физики смоделировали квантовую мини-вселенную. Внутри само по себе возникло время

В фундаментальной физике существует парадокс: на квантовом уровне все базовые уравнения абсолютно симметричны.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Вадим Лебедев
Вадим Лебедевизменено

Всё появляется из чего-то. Ничего - так и будет ничего.  Из ничего, ни чего не будет...  Появлению чего-то - предшествует что-то, какое то событие...  Чего-то запустило нашу вселенную, а в ней появились эти учёные которые сделали этот опыт - это всё распространено в бесконечность во всех направлениях бесконечности.  Время отслеживает наше сознание по своему, для другого сознания оно может быть другим, вплоть до непонятного, для нас...

Профиль пользователя Lora Некрасова
Lora Некрасова

Тут можно вспомнить сказку о Спящей принцессе. Она и вместе с ней всё её царство спало в неизменяемом состоянии, пока не возникло разделение на объект и наблюдателя. Появился наблюдатель принц, поцеловал принцессу, и всё пробудилось и пришло в движение. Сказка - ложь, да в ней намёк. А теперь подумайте, отчего принцесса впала в сон. Она уколола веретеном пальчик. Так может быть, современные учёные смогут найти и это "веретено", которое может погрузить всю галактику одним своим касанием в состояние "сна".😀