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Гельмут Марко: «Не исключаю, что Феттель вернется на руководящую должность в «Ф-1»

Гельмут Марко высказался о Себастьяне Феттеле как возможном руководителе команды «Формулы-1». Четырехкратный чемпион завершил карьеру в «Ф-1» после Гран-при Абу-Даби.

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