Диетолог: не стоит есть более 200-250 граммов мандаринов в день

Переедание этих фруктов может вызвать псевдоаллергическую реакцию. 123RF/legion-media.ruМандарины полезны и вкусны, но лучше их не передать, говорит Антонина Стародубова, главный диетолог столичного департамента здравоохранения, пишет «РИА Новости».