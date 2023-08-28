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Стивенсон – Хейни: «Скажи охране, чтобы они не отходили от тебя, ниггер сучья задница!»

Временный чемпион мира во втором полулегком весе Шакур Стивенсон «наехал» на Дэвина Хейни в соцсетях.

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