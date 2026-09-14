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Аргументы и Факты

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На Украине предложили привлекать заключенных к работам на нужды ВСУ

На Украине предложили привлекать заключенных к работам на нужды ВСУ

Украинский юрист и бывший руководитель Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький высказал мнение, что осуждённые, которые сейчас находятся в исправительных учреждениях страны, могли бы быть задействованы в выполнении задач, связанных с обороной.

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