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Экономист Кущ: Украина за 36 лет потеряла половину населения

Экономист Кущ: Украина за 36 лет потеряла половину населения

Украинский экономист Алексей Кущ заявил, что демографические процессы на Украине уже необратимы. По его словам, за последние 36 лет страна лишилась половины своего человеческого потенциала.

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