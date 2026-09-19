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ИА Регнум

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Фицо назвал огромной ошибкой отказ Украины от мира в 2022 году

Фицо назвал огромной ошибкой отказ Украины от мира в 2022 году

Решение Украины не заключать соглашение с Россией весной 2022 года было большой ошибкой. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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