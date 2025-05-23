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"Будет большая война": Европа готовит тысячи ракет против России. Трамп подтвердил слова русского генерала

"Будет большая война": Европа готовит тысячи ракет против России. Трамп подтвердил слова русского генерала

Александр Бабицкий После телефонной беседы Трампа с Путиным стало окончательно очевидно: для США украинская тема – не цель, а средство выскочить из европейских дел и ограничить своё участие в НАТО продажей вооружений.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
если и будет ,то Россия прихватит с собой весь Земной шар..жизнь без России в этом мире не имеет смысла ,да и не получится..западные крысы просто уже никогда не увидят кто остался победителем...🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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6 час.
Eduard
У России тоже тысячи есть,причем ядерных! Европу уничтожить легче!
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5 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Давно пора попидоропе звездануть!
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4 час.
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