"Будет большая война": Европа готовит тысячи ракет против России. Трамп подтвердил слова русского генерала

Анастасия Гончарова

если и будет ,то Россия прихватит с собой весь Земной шар..жизнь без России в этом мире не имеет смысла ,да и не получится..западные крысы просто уже никогда не увидят кто остался победителем...🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺