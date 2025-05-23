"Будет большая война": Европа готовит тысячи ракет против России. Трамп подтвердил слова русского генерала

Александр Бабицкий После телефонной беседы Трампа с Путиным стало окончательно очевидно: для США украинская тема – не цель, а средство выскочить из европейских дел и ограничить своё участие в НАТО продажей вооружений.
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