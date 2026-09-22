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Прокуратура Манхэттена ведет расследование в отношении Binance по вопросу соблюдения санкций против Ирана

Прокуратура Манхэттена ведет расследование в отношении Binance по вопросу соблюдения санкций против Ирана

Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка (Манхэттен) расследует, допускала ли биржа Binance проведение торговых операций, нарушающих американские санкции против Ирана.

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