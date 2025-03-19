Китай уже предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи

Пекин, 18 марта /Синьхуа/ -- Китай предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи с момента вспышки украинского кризиса, сообщил в понедельник официальный представитель Агентства по сотрудничеству в области международного развития КНР Ли Мин.