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"Нас будут гнуть, ломать": погибший журналист Доренко с точностью предсказал сегодняшний день еще много лет назад

"Нас будут гнуть, ломать": погибший журналист Доренко с точностью предсказал сегодняшний день еще много лет назад

"Нас будут гнуть, ломать": погибший журналист Доренко с точностью предсказал сегодняшний день еще много лет назадПрогноз "на ближайшие 10 лет" из 2015 года от журналиста и радио- и телеведущего Сергея Доренко.

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