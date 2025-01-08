"Нас будут гнуть, ломать": погибший журналист Доренко с точностью предсказал сегодняшний день еще много лет назад

"Нас будут гнуть, ломать": погибший журналист Доренко с точностью предсказал сегодняшний день еще много лет назадПрогноз "на ближайшие 10 лет" из 2015 года от журналиста и радио- и телеведущего Сергея Доренко.
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