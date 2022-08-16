Военный аналитик Сивков считает, что приоритетным направлением для армии РФ сейчас является Донбасс

Приоритетным направлением для Вооруженных сил России сейчас является Донбасс. Наступление на юг и север Украины будет разворачиваться после того, как окажутся выполненными задачи спецоперации по освобождению ДНР.
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