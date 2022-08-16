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Военный аналитик Сивков считает, что приоритетным направлением для армии РФ сейчас является Донбасс

Военный аналитик Сивков считает, что приоритетным направлением для армии РФ сейчас является Донбасс

Приоритетным направлением для Вооруженных сил России сейчас является Донбасс. Наступление на юг и север Украины будет разворачиваться после того, как окажутся выполненными задачи спецоперации по освобождению ДНР.

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