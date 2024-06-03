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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников обвинил журналистов в выдумках: «На неделе в одной газете и у букмекера вышли мои «интервью». Я их не давал. Просьба – не додумывайте!»

– Что удивило на прошедшей неделе? – Давайте от общего к частному и мелкому. Хоккея сейчас в России нет, все на каникулах, поэтому сенсации начинают высасывать из пальца.

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