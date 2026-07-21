Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Разведка ВСУ проворонила забайкальцев, прокравшихся к Вольному через болото

Разведка ВСУ проворонила забайкальцев, прокравшихся к Вольному через болото

Корреспондент Zvezdanews Павел Кольцов работает в зоне проведения специальной военной операции. Он пообщался с воинами-забайкальцами из 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из состава группировки войск «Восток».

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