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Американцы умывают руки: эксперт раскрыл, кто заплатит за иранскую авантюру Трампа

Американцы умывают руки: эксперт раскрыл, кто заплатит за иранскую авантюру Трампа

США уходят с Ближнего Востока и умывают руки, перекладывая войну на союзников. Именно поэтому высокие цены на нефть и газ устанавливаются надолго — формально спорить с этим невозможно.

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