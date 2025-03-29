В марте выросли цены на наборы для приготовления шашлыка

Траты на набор для приготовления шашлыка в марте достигли 3,3 тысяч рублей, увеличившись на 12%. Теплая и сухая погода в начале весны стимулировала покупателей к более раннему открытию «шашлычного» сезона, а выбор мяса сдвинулся в сторону премиальных сортов, говорится в результатах исследования сервиса «Чек Индекс».