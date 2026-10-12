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Царьград

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Кубанский депутат лишилась мандата из-за конфликта интересов

Кубанский депутат лишилась мандата из-за конфликта интересов

Прокурорская проверка выявила, что депутат Совета Отрадненского района голосовала за передачу муниципального имущества учреждению, где занимала должность начальника обособленного подразделения, и не урегулировала конфликт интересов, после чего её полномочия были прекращены досрочно.

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