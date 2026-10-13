Эксперт Авер: попытка изобразить удачный кадр портит лицо

Есть люди, которые в жизни выглядят прекрасно, а на фотографиях себе совсем не нравятся. «Аргументы недели» выяснили, стоит ли записывать их в «нефотогеничные» и как перестать бояться камеры.
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