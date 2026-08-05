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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Ферстаппен так сосредоточен на себе, что не понимает: остальные также хотят выигрывать, не у всех может быть лучший болид»

Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Альберс рассказал о резких высказываниях пилота « Ред Булл » Макса Ферстаппена .

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