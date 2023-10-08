МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 812 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Taurus Zmei
    А о детях чиновников и депутатов что нибудь известно?Составлен список ...
  • СЕРГЕЙ Лютов
    Прощать надо тех, кто не обагрил руки уничтожением мирного населения и беззащитных пленных!ТАКОГО ОТ РУССКИХ...
  • Taurus Zmei
    Зачем принимали конституцию?ОТМЕНИТЬ ВЫБОРЫ П...

ВИНОВАТА ФРАНЦИЯ: ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА ПРЯМО УКАЗАЛ НА РАЗЖИГАТЕЛЯ КОНФЛИКТА НА КАВКАЗЕ

ВИНОВАТА ФРАНЦИЯ: ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА ПРЯМО УКАЗАЛ НА РАЗЖИГАТЕЛЯ КОНФЛИКТА НА КАВКАЗЕ

В Баку заявили, что в разжигании вооружённых столкновений на Южном Кавказе виноваты французы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев указал на французов, как на разжигателей конфликта на Южном Кавказе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Сторублевцев
вот так бы помогали Русским ,во време геноцида по всей средней азии и Кавказу!!!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх