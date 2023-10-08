ВИНОВАТА ФРАНЦИЯ: ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА ПРЯМО УКАЗАЛ НА РАЗЖИГАТЕЛЯ КОНФЛИКТА НА КАВКАЗЕ

В Баку заявили, что в разжигании вооружённых столкновений на Южном Кавказе виноваты французы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев указал на французов, как на разжигателей конфликта на Южном Кавказе.
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